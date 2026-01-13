Sequestro da 9 milioni di euro al ‘povero’ imprenditore napoletano

PUBBLICITÀ

“Un patrimonio illecito accumulato negli anni” è quello di Alessandro Agresti, imprenditore 39enne di auto di lusso. Con questa motivazione, la giudice per le indagini preliminari di Latina Barbara Cortegiano ha disposto nei suoi confronti un sequestro di beni che vale 9 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, infatti, Agresti avrebbe occultato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, usando società e familiari come schermo.

L’imprenditore originario di Torre del Greco vive da anni nel capoluogo pontino dove gestisce concessionarie di auto di lusso. Nel 2012 era stato condannato in via definitiva per estorsione ai danni di 2 donne. Il sostituto procuratore Giuseppe Milano ha ritenuto la sua “una traiettoria criminale ascendente”.

“Compro solo Porsche e Ferrari”

“Porsche e Ferrari, non compro altri marchi, capisci?”, si vanta l’imprenditore in una conversazione telefonica, intercettata dalla polizia. Come riporta Fanpage, il 40 dichiara un reddito che sfiora la soglia di povertà. Analizzando i redditi dichiarati dal 2011 al 2023 sono emerse pesanti incongruenze tra le presunte disponibilità economiche dell’uomo e i suoi reali acquisti, tra cui si annoverano non solo un centinaio di auto di lusso, comprate e rivendute a prezzi esponenziali, ma anche misteriose società e beni immobili.