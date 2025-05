Serena Brancale e le parole al miele per Napoli: “Vorrei rinscere napoletana”

PUBBLICITÀ

La città di Napoli è in festa per la vittoria del quarto scudetto, con la squadra che sfilerà domani pomeriggio con il bus scoperto sul Lungomare.

Tra le hit che stanno accompagnando il trionfo partenopeo c’è sicuramente ‘Anema e Core’ di Serena Brancale.

PUBBLICITÀ

Serena Brancale e le parole al miele per Napoli: “Vorrei rinascere napoletana”

Per un gioco quasi del destino, la cantante pugliese si è trovato a suonare a Napoli il giorno dopo la vittoria dello scudetto. In occasione del concerto di sabato sera al Palapartenope, Serena Brancale si è presentata con la maglia azzurra e ha ribadito il suo amore per la città: “Io sono orgogliosa di essere pugliese, barese ma come disse una volta Lucio Dalla, se dovessi rinascere vorrei rinascere napoletana, perché voi siete meravigliosi e io mi sento sempre a casa”.

Frasi che aveva già esternato in una recente intervista radiofonica: “Da barese doc ho l’onore di poter cantare la mia canzone “Anema e core” poiché è un modo per poter celebrare Napoli e per sentirmi napoletana anche se non lo sono poiché questa città mi ha sempre trattata come se fossi sua figlia e per questo mi è entrata nel cuore. La canzone ha dei riferimenti particolari, da ciò si spiega il titolo “Anema e Core” che è un omaggio alla città di Napoli che mi ha sempre trattato come una figlia. Il Taxi cabrio si trova e nasce a Capri e c’è un rimando proprio a certi luoghi e posti che rappresentano ciò che io volevo essere sul palco di Sanremo”.

PUBBLICITÀ