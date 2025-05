Il Lungomare di Napoli si prepara alla sfilata del bus scoperto, attese oltre 200mila persone

PUBBLICITÀ

Napoli si prepara per la grande festa, domani due bus scoperti sfileranno per le vie della città, nella zona del lungomare. Per la prima volta, infatti, ci sarà la sfilata dopo la vittoria di uno scudetto, nelle precedenti tre occasioni non era mai accaduto.

I tifosi del Napoli, in festa da venerdì, potranno rendere omaggio ancora una volta ai propri beniamini, autori di una cavalcata trionfale sotto la guida di Antonio Conte.

Il lungomare si sta preparando per accogliere, si stima, oltre 200mila persone. Gli addetti ai lavori stanno transennando la zona e montando i maxischermi.

Lunedì, in occasione della festa per il quarto scudetto del Napoli, resteranno chiuse le scuole dei quartieri San Ferdinando, Chiaia e Posillipo. È quanto prevede una ordinanza sindacale del Comune di Napoli che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1 come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli azzurri arriveranno al molo a bordo di imbarcazioni per poi salire sui bus. Un circuito di circa 3 km che si snoderà sotto la vigilanza di 1000 uomini tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, vigili urbani e polizia metropolitana affiancati da 1300 steward e 400 unità della Protezione civile regionale. Saranno chiuse le stazioni delle linea 6 che insistono sull’area e la funicolare di Mergellina.

Per consentire ai tifosi di assistere alla sfilata, verrà realizzato una sorta di ‘contenitore’ i cui accessi saranno posizionati alle due estremità della Villa comunale, al cui interno sarà consentito l’accesso a circa 150mila persone. Ma per consentire anche ad altri di poter partecipare, pure se a distanza, saranno installati 4 maxi schermi in piazza Sannazaro, all’altezza di Villa Pignatelli, Largo Sermoneta e via Partenope per accogliere, complessivamente, altre 50mila persone.

Il dispositivo di vigilanza sarà applicato anche sullo specchio d’acqua che porterà i giocatori al Molo Luise e sarà installato un sistema di barriere anti sfondamento sul lato della Villa comunale per interdire il lato mare.

