Sfregia la fidanzata di 12 anni a Napoli, 16enne fermato dai carabinieri

Poco fa i Carabinieri della Compagnia e del nucleo operativo Centro hanno individuato e fermato un 16enne ritenuto gravemente indiziato del ferimento della 12enne. E’ ora trattenuto in caserma per accertamenti ancora in corso.

BIMBA RICOVERATA AL SANTOBONO

La bimba di 12 anni è arrivata in ospedale con una profonda ferita al volto provocata, molto probabilmente, con un’arma da taglio. E’ accaduto la scorsa notte a Napoli. La piccola è giunta poco dopo l’1,30 al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, nel centro storico, ed è stata immediatamente operata. La prima prognosi è di 30 giorni.

La bimba è poi stata trasferita all’ospedale pediatrico ‘Santobono’ e successivamente dimessa. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sarà almeno in parte permanente, secondo i medici, la cicatrice della profonda ferita inferta al viso della 12enne accoltellata ieri sera a Napoli.

UN DANNO PERMAMENTE SUL VISO

La ragazzina è stata medicata prima nell’ospedale Vecchio Pellegrini e poi da qui trasferita nell’ospedale pediatrico Santobono, da cui è stata dimessa. Ora si trova a casa. La prima prognosi è di un mese “per un danno permanente al viso”. In futuro la vittima sarà sottoposta a nuove visite e forse ad interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno.

Sul caso indagano i carabinieri. Sarebbe stato il fidanzatino 16enne a ferire al volto con un coltello la 12enne rimasta sfregiata ieri sera a Napoli. La stessa vittima ha riferito ai sanitari e poi ai militari il nome dell’autore dell’aggressione, aggiungendo che il giovanissimo avrebbe agito per “motivi di gelosia”.