Sfuggì al blitz contro i topi d’appartamento, 42enne preso a Napoli

Sabato sera i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno catturato Salvatore Autiero, classe 1982. Lo hanno arrestato all’aeroporto di Capodichino, di rientro da Tirana. Il 43enne era sfuggito all’operazione di qualche giorno fa relativa ai furti in abitazione. E’ stato portato in carcere.

Blitz contro le bande di ladri

Le indagini dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, gli inquirenti hanno scoperto oltre 100 furti in casa commessi con modalità simili, confermate anche dalle denunce delle vittime presentate alle forze dell’ordine.

Bottino da 105mila euro

Sono state 38 persone, appartenenti a 7 diversi gruppi criminali, dedite agli assalti contro gli appartamenti situati tra Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, ma anche nelle province di Frosinone e Roma. Ricostruiti circa 150 eventi delittuosi, nello specifico 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni, 3 truffe commesse con la tecnica dello specchietto.

Il bottino complessivo ammonterebbe a 105mila euro suddivisi tra gioielli d’oro e argento, preziosi e soldi contanti. Al vertice delle organizzazioni ci sarebbero Dario Marra, Alfredo Massimo, Pasquale e Mauro Caiazza.