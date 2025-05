Sfuggì al blitz contro la camorra, preso il latitante con la parrucca

PUBBLICITÀ

Si era presentato all’ippodromo di Aversa con parrucca e cappellino. Per non farsi riconoscere, invece i carabinieri, che erano sulle sue tracce da oltre tre mesi, sono riusciti a individuarlo e a portarlo in carcere dopo la lunga latitanza.

Tradito dalla passione per l’ippica, Armando Tammaro, 35enne di Volla, era sfuggito alla cattura due volte, la prima lo scorso 10 febbraio durante l’esecuzione di una misura cautelare contro la criminalità di Pomigliano D’Arco, la seconda il 19 dello stesso mese, quando doveva rispondere dell’accusa di associazione per traffico di stupefacenti nel territorio di San Gennaro Vesuviano e Boscoreale.

