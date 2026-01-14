Sgomberati due palazzi ad Arzano, evacuate 36 famiglie

PUBBLICITÀ

Si sono svolte ad Arzano le operazioni di sgombero precauzionale di due edifici situati tra via Verdi e l’angolo con via Pascoli, a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento delle autorità.

I fabbricati coinvolti ospitano 36 nuclei familiari:

• 30 nuclei in un palazzo di sette piani, edificato intorno al 1966;

• 6 nuclei in uno stabile adiacente.

L’allarme è stato lanciato da un occupante che ha notato l’impossibilità di aprire gli infissi del proprio appartamento. La segnalazione ha portato all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del Comune, che ha attivato la macchina dei soccorsi. Le prime verifiche hanno evidenziato un quadro fessurativo esteso e criticità in fondazione, rendendo necessario lo sgombero a titolo esclusivamente precauzionale. L’area interessata si trova a circa cinquanta metri dalla linea che perimetra il centro storico.

Sul posto hanno operato Polizia Municipale, Carabinieri e l’associazione di Protezione civile Ass. Vola. Per tutte le attività di supporto e gestione dell’emergenza. Il Comune ha assistito tutti i nuclei familiari coinvolti e si è occupata della sistemazione temporanea in albergo per 8 nuclei familiari. Nei prossimi giorni, in seguito anche alla relazione dei vigili del fuoco, si avvieranno tutte le verifiche del caso per individuare le cause del cedimento.