PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàSgombero e accoglienza per i senzatetto, intervento nell'area di piazza Di Vittorio
Attualità e Società

Sgombero e accoglienza per i senzatetto, intervento nell’area di piazza Di Vittorio

Mariapia Adamo
Di Mariapia Adamo
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Operazione congiunta nell’area sottostante il cavalcavia di piazza Di Vittorio, nella III Municipalità, dove l’Unità di Strada dei Servizi Sociali del Comune è intervenuta insieme all’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale per prestare assistenza a una decina di persone senza fissa dimora.

L’assistenza ai senza dimora sotto il cavalcavia

Durante l’intervento lo scorso mercoledì mattina, alcune delle persone presenti hanno accettato il trasferimento presso la struttura comunale di via De Blasis. Qui hanno trascorso la notte in condizioni di sicurezza e protezione. Successivamente, gli operatori di ASIA sono intervenuti nell’area per la rimozione dell’accampamento e la raccolta di diversi quintali di rifiuti e materiali ingombranti. L’area è stata poi sottoposta a lavaggio e igienizzazione.

PUBBLICITÀ

Attraverso questi interventi l’Amministrazione comunale intende da un lato offrire sostegno alle persone più fragili e, dall’altro, garantire decoro e fruibilità degli spazi pubblici.
L’operazione è stata coordinata dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello. Un organismo voluto dal sindaco Gaetano Manfredi con il coinvolgimento degli Assessorati, dei Servizi comunali e delle Municipalità e il contributo operativo di tutte le società partecipate.

PUBBLICITÀ
Mariapia Adamo
Mariapia Adamo

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati