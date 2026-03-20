Sgombero e accoglienza per i senzatetto, intervento nell’area di piazza Di Vittorio

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Operazione congiunta nell’area sottostante il cavalcavia di piazza Di Vittorio, nella III Municipalità, dove l’Unità di Strada dei Servizi Sociali del Comune è intervenuta insieme all’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale per prestare assistenza a una decina di persone senza fissa dimora.

L’assistenza ai senza dimora sotto il cavalcavia

Durante l’intervento lo scorso mercoledì mattina, alcune delle persone presenti hanno accettato il trasferimento presso la struttura comunale di via De Blasis. Qui hanno trascorso la notte in condizioni di sicurezza e protezione. Successivamente, gli operatori di ASIA sono intervenuti nell’area per la rimozione dell’accampamento e la raccolta di diversi quintali di rifiuti e materiali ingombranti. L’area è stata poi sottoposta a lavaggio e igienizzazione.

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Attraverso questi interventi l’Amministrazione comunale intende da un lato offrire sostegno alle persone più fragili e, dall’altro, garantire decoro e fruibilità degli spazi pubblici.

L’operazione è stata coordinata dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello. Un organismo voluto dal sindaco Gaetano Manfredi con il coinvolgimento degli Assessorati, dei Servizi comunali e delle Municipalità e il contributo operativo di tutte le società partecipate.