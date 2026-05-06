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Sgominata la rete del narcotraffico tra Campania e Lazio, scattano gli arresti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Sgominata la rete del narcotraffico tra Campania e Lazio, scattano gli arresti
Sgominata la rete del narcotraffico tra Campania e Lazio, scattano gli arresti
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Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere poiché gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Contestualmente i militari stanno procedendo a cautelare beni e valori per un importo superiore a 780mila euro in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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