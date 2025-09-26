PUBBLICITÀ
Shock dopo le punture dei calabroni, morti Gabriele e Gianluca

Gabriele Davolio era nel giardino di casa a Novellara quando è stato punto da due calabroni. Il 69enne era in compagnia di uno dei figli mentre la moglie si trovava dentro casa. In poco tempo l’uomo ha cominciato a manifestare gravi difficoltà respiratorie, seguite da complicazioni cardiache. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per oltre 40 minuti, purtroppo Gabriele è deceduto.

Stessa terribile sorte per Gianluca Assisi è stato punto da un calabrone mentre si trovava nel quartiere Lido a Catanzaro. Immediata la reazione allergica: l’organismo ha ceduto rendendo vano qualsiasi tentativo di soccorso. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In caso di puntura a cosa prestare attenzione?

Se dopo essere stati punti da un’ape, da un calabrone o da una vespa, oltre al dolore e alla reazione locale, subentrano sintomi come un intenso malessere generale, orticaria diffusa, senso di mancamento o mancanza di respiro, è bene senza indugio allertare il 112 e farsi trasportare al Pronto Soccorso più vicino. Per le emergenze è disponibile, inoltre, una terapia specifica da portare con sé: l’adrenalina per auto-iniezione, un farmaco salvavita ad azione rapidissima e fornito gratuitamente ai pazienti che abbiano già presentato reazioni allergiche alla puntura di imenotteri. 

