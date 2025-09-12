PUBBLICITÀ
HomeCronacaSi accascia all'uscita dell'autostrada a Caserta, salvato dal militare dell'Esercito
CronacaCronaca locale

Si accascia all’uscita dell’autostrada a Caserta, salvato dal militare dell’Esercito

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Si accascia all'uscita dell'autostrada a Caserta, salvato dal militare dell'Esercito
Si accascia all'uscita dell'autostrada a Caserta, salvato dal militare dell'Esercito
PUBBLICITÀ

Ieri un Sottufficiale infermiere dell’Esercito Italiano in forza al 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata bersaglieri Garibaldi, è intervenuto in soccorso di uomo rimasto ferito, salvandogli la vita nei pressi dell’uscita autostradale di Caserta Nord. Il militare dell’Esercito, nel rientrare a Caserta da un’attività addestrativa a bordo di un’ambulanza militare, ha notato sulla strada un uomo riverso a terra in stato di semi coscienza con una ferita alla testa, circondato da alcune persone.

Fermatosi immediatamente per prestare soccorso, dopo aver verificato i parametri vitali, ha
somministrato ossigeno e medicato la ferita alla testa, riuscendo a far riprendere
completamente conoscenza all’uomo, poi trasportato in ospedale dal personale del 118, nel
frattempo giunto sul posto, per gli ulteriori accertamenti.
L’intervento del Maresciallo Capo è una dimostrazione dell’impegno tangibile degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano sempre al servizio della collettività.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati