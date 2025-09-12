Si accascia all’uscita dell’autostrada a Caserta, salvato dal militare dell’Esercito

PUBBLICITÀ

Ieri un Sottufficiale infermiere dell’Esercito Italiano in forza al 21° Reggimento Genio Guastatori, unità della Brigata bersaglieri Garibaldi, è intervenuto in soccorso di uomo rimasto ferito, salvandogli la vita nei pressi dell’uscita autostradale di Caserta Nord. Il militare dell’Esercito, nel rientrare a Caserta da un’attività addestrativa a bordo di un’ambulanza militare, ha notato sulla strada un uomo riverso a terra in stato di semi coscienza con una ferita alla testa, circondato da alcune persone.

Fermatosi immediatamente per prestare soccorso, dopo aver verificato i parametri vitali, ha

somministrato ossigeno e medicato la ferita alla testa, riuscendo a far riprendere

completamente conoscenza all’uomo, poi trasportato in ospedale dal personale del 118, nel

frattempo giunto sul posto, per gli ulteriori accertamenti.

L’intervento del Maresciallo Capo è una dimostrazione dell’impegno tangibile degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano sempre al servizio della collettività.

