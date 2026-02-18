Finalmente Anguissa: stabilita la data del rientro in campo del camerunense

PUBBLICITÀ

Zambo Anguissa sta per tornare. Il centrocampista camerunense fermo ai box da ben 3 mesi, tornerà a disposizione nelle prossime settimane.

Anguissa prossimo al rientro in campo

L’ultima gara disputata da Anguissa con la maglia del Napoli risale allo scorso 9 novembre, in occasione di Bologna-Napoli con risultato finale di 2 a 0 per i felsinei. Pochi giorni dopo, il centrocampista Campione d’Italia si infortunò in nazionale, rimediando un’affaticamento muscolare in allenamento.

Già lo scorso gennaio, si pensava che Anguissa potesse rientrare, ed essere a disposizione nel tour de force azzurro tra campionato, Champions League e Coppa Italia, ma così non è stato. Stavolta sembra però essere imminente il suo ritorno, per cercare di dare una mano agli azzurri in vista di un finale di stagione ancora assai incerto. La data cerchiata in rosso per il rientro di Anguissa è il 28 febbraio 2026, in occasione di Verona-Napoli.

L’azzurro spera così di tornare nell’elenco dei convocati e magari incominciare a mettere i primi minuti nelle gambe, facendo rifiatare i vari Lobotka e McTominay. I due centrocampisti azzurri, infatti, negli ultimi mesi sono stati costretti agli straordinari, dovendo sopperire alle assenze dei vari De Bruyne, Gilmour e lo stesso Anguissa.

Sulle condizioni del camerunense è bene essere cauti

Pochi giorni fa, nel corso della conferenza stampa post Genoa-Napoli, Antonio Conte si dichiarò preoccupato, affermando: “Anguissa, non riusciamo, cioè non riescono a recuperarlo. Quello che lui ha avuto in nazionale, a livello muscolare l’ha recuperato, adesso però ha un altro problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere”. Le parole di Conte suonarono come un campanello d’allarme, tanto da destare enorme preoccupazione nell’ambiente azzurro. Ad oggi però uno spiraglio di luce si intravede e se così fosse, Anguissa rientrerebbe nelle rotazioni azzurre, facendo gioire un popolo intero che freme per rivederlo in campo.

Prime del suo infortunio, Anguissa aveva dato un grande contributo alla causa azzurra, siglando 4 gol in 11 presenze in Serie A, molti dei quali pesantissimi ed in gare bloccate quali Cagliari e Lecce.