Si finge carabiniere e deruba un’anziana della pensione, arrestato in Costiera

È accusato di avere raggirato una 78enne di Vico Equense, lo scorso 7 maggio, invalida e con problemi di deambulazione, dalla quale si è fatta consegnare 400 euro: i carabinieri di Sorrento e Vico Equense hanno arrestato un uomo a cui è stato notificato una misura cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso.

La 78enne venne contattata da un truffatore, spacciatosi per carabiniere, facendole credere che la figlia aveva causato una grave incidente stradale e che per evitarle problemi penali un collega si sarebbe recato a casa per prendere quanto aveva in casa. Una complice al telefono si era anche spacciata per la figlia della vittima.

Il falso carabiniere si è recato a casa della 78enne e dopo avere preso i soldi, 400 euro, è scappato. L’arrestato è proprio l’uomo che si è recato a prendere i soldi incastrato dai sistemi di videosorveglianza della zona che l’hanno ripreso mentre si allontanava su uno scooter con la targa alterata. Proprio sullo stesso motociclo è stato individuato e fermato, due giorni dopo la truffa, dai carabinieri di Amalfi.