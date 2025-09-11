Si finge corriere per farsi consegnare un pacco pieno di gioielli, fermato napoletano “in trasferta”

PUBBLICITÀ

Aveva camuffato un furgone applicando targhe adesive finte e indossava la divisa di un noto corriere espresso.

Questa messa in scena, epilogo di una truffa ben macchinata per giorni, avrebbe consentito ad un 53enne di origini napoletane di appropriarsi di un carico di gioielli in oro, del valore di 135mila euro, da un’azienda orafa trevigiana.

PUBBLICITÀ

Si finge corriere per farsi consegnare un pacco pieno di gioielli, fermato 53enne di Napoli

Ieri pomeriggio, 10 settembre, quando il finto corriere si è presentato alla “Due-A di Colbertaldo Mario & C. S.n.c.”, in via Sopracastello di San Zenone degli Ezzelini, ad attenderlo ha trovato anche i carabinieri che da tempo ne stavano seguendo i movimenti.

L’uomo, un napoletano in trasferta, è stato fermato proprio mentre stava tentando di entrare in possesso di un pacco che era destinato ad un cliente. Il fattorino, disoccupato e con numerosi precedenti penali, indossava la divisa di una nota società di spedizioni. L’arrivo del falso spedizioniere era stato preceduto da contatti telefonici fraudolenti, operati da complici in corso di identificazione, che – a seguito di una probabile intrusione nei sistemi informatici della ditta – erano riusciti a intercettare la corrispondenza con la “vera” società di spedizioni che era legittimata alla consegna.

La perquisizione personale e a bordo del mezzo ha permesso ai militari di rinvenire un borsone contenente ulteriori divise complete riconducibili a diverse ditte di spedizioni e timbri contraffatti intestati alle medesime società. Il mezzo utilizzato, un Fiat Ducato regolarmente noleggiato, presentava al momento del controllo una targa posticcia applicata sopra quella autentica.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di sventare un colpo che avrebbe potuto arrecare un ingente danno economico all’azienda orafa, assicurando nel contempo alla giustizia un soggetto già noto per reati analoghi. Sono in corso ulteriori indagini per l’individuazione dei complici e la verifica di eventuali collegamenti con episodi simili sul territorio nazionale.