Si masturba davanti a delle minori, 62enne di Napoli preso a pugni muore in ospedale

Un uomo di 62 anni originario di Napoli è deceduto all’ospedale di Manduria, dove era stato ricoverato dalla serata di domenica a causa di gravi ferite al volto. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso avvenuto ieri.

Secondo una prima ricostruzione, il 62enne – che viveva in una comunità terapeutica della zona per problemi legati all’alcol – sarebbe stato vittima di un’aggressione nei giardini pubblici del quartiere archeologico. L’episodio risalirebbe a sabato: l’uomo avrebbe compiuto atti osceni davanti a un gruppo di ragazzine minorenni sedute su una panchina. In quel momento, il fidanzato di una delle giovani lo avrebbe colpito con estrema violenza al volto.

Nella serata di domenica l’uomo è stato trovato ferito e trasportato in ospedale, ma non ha superato le conseguenze delle lesioni riportate.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sono già state raccolte testimonianze e identificati i giovani presenti quella sera. Le verifiche mirano a chiarire se il decesso sia collegato in modo diretto all’aggressione subita.