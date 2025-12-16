Si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 9.13

PUBBLICITÀ

A Napoli si rinnova il rito del miracolo di San Gennaro. Nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, alle ore 9.13, nel Duomo cittadino si è verificata la tradizionale liquefazione del sangue del Santo Patrono.

Come avviene ogni anno, numerosi fedeli hanno affollato la Cattedrale per assistere all’evento, che rappresenta il terzo appuntamento annuale dopo quello del 19 settembre e quello celebrato il sabato precedente la prima domenica di maggio.

Prima del momento della liquefazione, le cosiddette “parenti di San Gennaro” si sono raccolte in preghiera insieme all’assemblea dei presenti. La celebrazione è stata officiata dall’Abate Prelato Monsignor Vincenzo De Gregorio, che ha poi mostrato la teca contenente il sangue ai fedeli.

Il calendario della giornata prevede una nuova esposizione della teca alle ore 16, seguita alle 18.30 dalla Santa Messa. Al termine, il reliquiario verrà nuovamente custodito in cassaforte. La data del 16 dicembre riveste un significato particolare per la città di Napoli: ricorda infatti l’episodio del 1631, quando una violenta eruzione del Vesuvio minacciò il territorio e la popolazione invocò la protezione del Santo Martire.