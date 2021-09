Ha dichiarato di essere rimasto vittima di un tentativo di rapina. Tre colpi hanno centrato alle gambe la scorsa notte Gennaro De Stefano detto ‘Fettina’ di 28 anni. L’uomo, secondo la ricostruzione effettuata dagli uomini del commissariato Secondigliano (guidato dal Vice questore aggiunto Raffaele Esposito), è stato raggiunto da tre colpi alle gambe in via della Bussola nella zona del cosiddetto ‘Bronx’. Trasportato al Cto dove è stato preso in cura dai medici. Ancora da inquadrare il movente del raid che avviene in una zona dove da tempo gli uomini del commissariato di Secondigliano hanno avviato un’efficace azione di repulisti contro lo spaccio

