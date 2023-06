Si tuffa in mare dopo mangiato e si sente male: 40enne muore a Castel Volturno

PUBBLICITÀ

Tragedia sulla spiaggia libera di Pinetamare a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ieri pomeriggio un uomo di circa 40 anni, di origine ucraina, è morto mentre faceva il bagno. Secondo una primissima ricostruzione, il 40enne era in spiaggia con degli amici, quando dopo aver mangiato, si sarebbe tuffato a mare.

Riporta Fanpage.it, che ad un certo punto, però, l’uomo si sarebbe sentito male. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sono stati proprio gli amici del 40enne, che hanno scorto il suo corpo sulla spiaggia e sono corsi subito ad aiutarlo. L’episodio ha suscitato il panico sulla spiaggia, dove c’erano anche altri bagnanti, rimasti sotto choc.

PUBBLICITÀ

Gli amici, quando hanno capito che le condizioni del loro compagno erano serie, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118. Ma il personale medico-sanitario, dopo aver cercato inutilmente di rianimarlo, praticandogli le manovre salvavita, non avrebbe potuto far altro purtroppo che constatare il decesso del 40enne. L’episodio sarebbe avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, in via del Mare, tra il lido Paradiso e il Gate 5, poco dopo le ore 13,00 di domenica 25 giugno 2023. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato i rilievi del caso. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dove nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l’autopsia, dalla quale potrebbero emergere elementi utili a capire quale possa essere stata l’origine del malore.