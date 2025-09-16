PUBBLICITÀ
HomeCronacaSi tuffa in mare per sfuggire ai guardiani della spiaggia a Ischia:...
CronacaCronaca locale

Si tuffa in mare per sfuggire ai guardiani della spiaggia a Ischia: “Pensavo fossero aggressori”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Si tuffa in mare per sfuggire ai guardiani della spiaggia a Ischia:
Si tuffa in mare per sfuggire ai guardiani della spiaggia a Ischia: "Pensavo fossero aggressori"
PUBBLICITÀ

Una normale ronda notturna sulla spiaggia di San Pietro a Ischia si è trasformata in una scena da film, di stampo surreale.

Si tuffa in mare per sfuggire ai guardiani della spiaggia a Ischia: “Pensavo fossero aggressori”

Tutto ha avuto inizio quando quattro guardiani che vigilano sui lidi privati hanno notato un uomo aggirarsi tra ombrelloni e lettini. Alla vista delle torce, quest’ultimo si è tuffato in mare cercando di fuggire a nuoto.

PUBBLICITÀ

Il sospetto, con una borsa a tracolla, ha fatto pensare subito a un ladro colto in flagrante. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine entrate immediatamente in azione: nell’area, ovviamente non illuminata, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia e i militari della guardia costiera che hanno perlustrato per oltre due ore il tratto di costa, finché l’uomo è stato rintracciato, stremato, fradicio e infreddolito ma ancora con la sua borsa.

Dentro, però, nessuna refurtiva: solo effetti personali. In caserma ha spiegato di essere scappato per paura, non avendo riconosciuto i guardiani e pensando potesse trattarsi di malintenzionati o comunque potenziali aggressori.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati