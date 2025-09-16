PUBBLICITÀ

Una normale ronda notturna sulla spiaggia di San Pietro a Ischia si è trasformata in una scena da film, di stampo surreale.

Si tuffa in mare per sfuggire ai guardiani della spiaggia a Ischia: “Pensavo fossero aggressori”

Tutto ha avuto inizio quando quattro guardiani che vigilano sui lidi privati hanno notato un uomo aggirarsi tra ombrelloni e lettini. Alla vista delle torce, quest’ultimo si è tuffato in mare cercando di fuggire a nuoto.

Il sospetto, con una borsa a tracolla, ha fatto pensare subito a un ladro colto in flagrante. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine entrate immediatamente in azione: nell’area, ovviamente non illuminata, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia e i militari della guardia costiera che hanno perlustrato per oltre due ore il tratto di costa, finché l’uomo è stato rintracciato, stremato, fradicio e infreddolito ma ancora con la sua borsa.

Dentro, però, nessuna refurtiva: solo effetti personali. In caserma ha spiegato di essere scappato per paura, non avendo riconosciuto i guardiani e pensando potesse trattarsi di malintenzionati o comunque potenziali aggressori.