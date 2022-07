Ladri senza cuore, rubano la carrozzina di una ragazza e la distruggono: “I veri disabili siete voi”

Hanno sottratto la carrozzina elettrica ad una disabile, soltanto per “farci un giro”. Poi l’hanno danneggiata gravemente e infine abbandonata in mezzo ad una strada. I fatti sono accaduti a Siena, ed a farne le spese è stata Clemy Spinelli, una ragazza disabile molto conosciuta in città che, con un post su Facebook, ha raccontato la violenza subita da alcuni ragazzi ubriachi.

“La carrozzina elettrica con la quale mi muovo a Siena – ha raccontato la donna – è stata portata via da uno o più soggetti. Hanno opportunamente smontato la mia carrozzina, volevano solo fare un giro, ci pensate? Un giro”. Dopo il furto, la donna si è rivolta alla Questura di Siena, che ha avviato le ricerche della carrozzina e degli autori della violenza. Il mezzo è stato recuperato, anche se purtroppo gravemente danneggiato. Anche i responsabili sono stati fermati.

“Sono stata informata dalla Questura di Siena, la carrozzina è in condizioni disumane – annuncia –. Questo significa che mi avete spezzato le gambe, ma non avete annichilito la mia voglia di combattervi e farvi la guerra, alla vostra pochezza umana. I disabili, disagiati e disadattati siete voi da sempre e per sempre” ha scritto sul suo profilo Facebook Clemy.