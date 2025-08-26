PUBBLICITÀ
HomeCronacaSigilli al noto lido a Licola: sequestrate sedie, ombrelloni e passerelle
CronacaCronaca locale

Sigilli al noto lido a Licola: sequestrate sedie, ombrelloni e passerelle

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Sigilli al noto lido a Licola: sequestrate sedie, ombrelloni e arredi da spiaggia
Sigilli al noto lido a Licola: sequestrate sedie, ombrelloni e arredi da spiaggia
PUBBLICITÀ

Nella giornata odierna, nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli hanno svolto un mirato controllo lungo il litorale flegreo, presso la spiaggia di Licola, rientrante nel Comune di Pozzuoli.

Sigilli al noto lido a Licola: sequestrate sedie, ombrelloni e arredi da spiaggia

Nel corso dell’attività ispettiva è stata accertata l’occupazione abusiva di un’ampia porzione di demanio marittimo, per circa 2.300 mq, attrezzata con infrastrutture e arredi destinati alla gestione di uno stabilimento balneare privo delle necessarie autorizzazioni concessorie e paesaggistiche.

PUBBLICITÀ

L’intera area è stata sottoposta a sequestro, insieme alle strutture e dotazioni presenti: quattro passerelle in legno, due manufatti per docce all’aperto, due ulteriori strutture in legno, sei baldacchini, una scialuppa di salvataggio, venti lettini, dieci ombrelloni e sei tavoli con sedute tipo pic-nic.

Il provvedimento si è reso necessario per impedire la prosecuzione dell’abuso e garantire la libera fruizione della spiaggia da parte della collettività. Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per le violazioni previste dalla normativa vigente in materia paesaggistica e demaniale.

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati