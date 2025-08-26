Sigilli al noto lido a Licola: sequestrate sedie, ombrelloni e passerelle

PUBBLICITÀ

Nella giornata odierna, nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli hanno svolto un mirato controllo lungo il litorale flegreo, presso la spiaggia di Licola, rientrante nel Comune di Pozzuoli.

Sigilli al noto lido a Licola: sequestrate sedie, ombrelloni e arredi da spiaggia

Nel corso dell’attività ispettiva è stata accertata l’occupazione abusiva di un’ampia porzione di demanio marittimo, per circa 2.300 mq, attrezzata con infrastrutture e arredi destinati alla gestione di uno stabilimento balneare privo delle necessarie autorizzazioni concessorie e paesaggistiche.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro, insieme alle strutture e dotazioni presenti: quattro passerelle in legno, due manufatti per docce all’aperto, due ulteriori strutture in legno, sei baldacchini, una scialuppa di salvataggio, venti lettini, dieci ombrelloni e sei tavoli con sedute tipo pic-nic.

Il provvedimento si è reso necessario per impedire la prosecuzione dell’abuso e garantire la libera fruizione della spiaggia da parte della collettività. Il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per le violazioni previste dalla normativa vigente in materia paesaggistica e demaniale.