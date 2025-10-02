PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Sii la luce che veglierà sulla tua famiglia", lacrime e dolore a...
CronacaCronaca locale

“Sii la luce che veglierà sulla tua famiglia”, lacrime e dolore a Villaricca per i funerali di Mario Valletta

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
"Sii la luce che veglierà sulla tua famiglia", lacrime e dolore a Villaricca per i funerali di Mario Valletta
PUBBLICITÀ

Si sono tenuti oggi pomeriggio, in una parrocchia di San Francesco d’Assisi gremita di parenti, amici e conoscenti, i funerali di Mario Valletta, il 39enne morto in seguito ad un incidente in scooter nella serata di domenica 28 settembre a Villaricca, sul Corso Italia all’altezza del cimitero.

“Sii la luce che veglierà sulla tua famiglia”, lacrime e dolore a Villaricca per i funerali di Mario Valletta

Lacrime e dolore hanno fatto, come prevedibile, da padrone nel corso della cerimonia funebre, tenuta da don Giuseppe Tufo.

PUBBLICITÀ

“Hai lasciato troppo presto questa vita terrena e non doveva finire così. Il vuoto è sempre terribile e ogni giorno diventa senza luce, la notte diventa pesantissima e se si è soli, il dolore diventa disperazione, qualcosa di devastante. Ma ora sii tu la luce che veglierà sulla tua famiglia: rivolgendomi ai parenti, anzitutto sappiate che noi vi saremo vicini ogni volta che doveste averne bisogno, vi appoggeremo nel dolore. E sappiate che Mario, anche se ora non riuscirete a vederlo più fisicamente, sarà sempre in mezzo a voi e vicino a voi, ogni volta che lo chiamerete e desidererete la sua presenza vicino a voi. Anche tu, Mario, ora da lassù sii vicino alla tua famiglia e dagli tanta forza, non lasciarli mai soli”, sono le parole di don Giuseppe Tufo nel corso della cerimonia funebre ricordando Mario Valletta.

Grande commozione anche all’uscita del feretro dalla chiesa, con i parenti che hanno tenuta stretta a sé per diverso tempo la bara per l’estremo saluto al 39enne. La madre ha accusato un malore ed è stata immediatamente soccorsa dai presenti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati