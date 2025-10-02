“Sii la luce che veglierà sulla tua famiglia”, lacrime e dolore a Villaricca per i funerali di Mario Valletta

PUBBLICITÀ

Si sono tenuti oggi pomeriggio, in una parrocchia di San Francesco d’Assisi gremita di parenti, amici e conoscenti, i funerali di Mario Valletta, il 39enne morto in seguito ad un incidente in scooter nella serata di domenica 28 settembre a Villaricca, sul Corso Italia all’altezza del cimitero.

Lacrime e dolore hanno fatto, come prevedibile, da padrone nel corso della cerimonia funebre, tenuta da don Giuseppe Tufo.

“Hai lasciato troppo presto questa vita terrena e non doveva finire così. Il vuoto è sempre terribile e ogni giorno diventa senza luce, la notte diventa pesantissima e se si è soli, il dolore diventa disperazione, qualcosa di devastante. Ma ora sii tu la luce che veglierà sulla tua famiglia: rivolgendomi ai parenti, anzitutto sappiate che noi vi saremo vicini ogni volta che doveste averne bisogno, vi appoggeremo nel dolore. E sappiate che Mario, anche se ora non riuscirete a vederlo più fisicamente, sarà sempre in mezzo a voi e vicino a voi, ogni volta che lo chiamerete e desidererete la sua presenza vicino a voi. Anche tu, Mario, ora da lassù sii vicino alla tua famiglia e dagli tanta forza, non lasciarli mai soli”, sono le parole di don Giuseppe Tufo nel corso della cerimonia funebre ricordando Mario Valletta.

Grande commozione anche all’uscita del feretro dalla chiesa, con i parenti che hanno tenuta stretta a sé per diverso tempo la bara per l’estremo saluto al 39enne. La madre ha accusato un malore ed è stata immediatamente soccorsa dai presenti.