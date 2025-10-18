PUBBLICITÀ
Simeone emozionato: “Partita speciale per me, abbiamo battuto i più forti”

Pasquale D' Ambrosio
Pasquale D' Ambrosio
Il grande protagonista di Torino-Napoli è Giovanni Simeone. L’ex azzurro campione d’Italia con i partenopei per ben due volte, decide la partita con un suo gol al 32esimo minuto di gioco.

Conte ed il Napoli perdono così la seconda gara in campionato in appena 7 giornate sin qui.

Tutta la grinta di Simeone a fine gara

“Per me è stata una gara molto speciale, e portare tre punti a casa in una partita così difficile vuol dire molto. Sono contento per come ho giocato e perché ho gestito l’emozione”. Queste le prime parole dell‘attaccante argentino al termine della gara.

Simeone ha poi affermato: “Abbiamo vinto contro la miglior squadra in Italia. Ero contento perché fare un gol per la mia squadra non è mai facile. Ho vissuto tante emozioni ma per prima cosa sono felice per i tifosi che hanno bisogno di vedere una squadra che lotta sino alla fine ed oggi si è visto un grande ambiente. C’era uno stadio intero che tentava di difendere il risultato, fino all’ultimo minuto”.

In ultimo una battuta sulle sue ambizioni, di cui il Cholito ha ribadito: “Quando sono in campo voglio vincere. Quando però affronti una squadra così ci sono tante emozioni, ma se indosso la maglia del Toro, allora voglio far vincere il Torino”.

