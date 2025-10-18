PUBBLICITÀ
Simeone sblocca Torino-Napoli: Il cholito quasi in lacrime dopo il gol

Pasquale D' Ambrosio
Al 32esimo minuto di Torino-Napoli si sblocca il risultato. Il Torino passa in vantaggio grazie all’ex Giovanni Simeone.

Simeone sblocca Torino-Napoli

Il Cholito, sblocca la partita con grande merito. I granata già pericolosi con Vlasic che colpisce il palo al 15esimo di gioco a Milinkovic battuto. Giovanni, grazie ad un rimpallo favorevole su tocco di Gilmour ne approfitta e prima scarta il portierone serbo e poi infila in rete con la porta ormai sguarnita.

Simeone come preventivato non esulta e mostra tutto il suo affetto per i colori azzurri con cui ha vinto due scudetti da protagonista. Sul suo volto si percepisce tutta l’emozione e le lacrime che accompagnano l’esultanza. Poi il gesto delle scuse rivolto ai tanti supporters partenopei presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino.

