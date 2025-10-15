Torino-Napoli è la sfida dei sentimenti: Buongiorno, Simeone e Ngonge contro il loro passato

PUBBLICITÀ

Torino-Napoli si avvicina. Nella giornata di sabato 18 ottobre gli azzurri saranno impegnati nella delicatissima trasferta contro i granata dell’ex Marco Baroni. Oltre al tecnico, ci saranno altri due ex partenopei che hanno vinto il tricolore all’ombra del Vesuvio: Ngonge e Simeone.

Torino-Napoli: la sfida degli ex

Negli ultimi anni gli affari tra De Laurentis e Cairo sono stati tanti. Lo stesso patron del club piemontese ha più volte dichiarato di essere in buoni rapporti col club campano. Soltanto negli ultimi due anni, ben 4 sono state le trattative tra Napoli e Torino ed hanno visto coinvolti rispettivamente Buongiorno, Simeone, Ngonge e Milinkovic Savic.

Il primo fu Alessandro Buongiorno, fortemente voluto da Conte per costruire le basi della difesa azzurra. L’ex capitano del Toro, approdò in Campania nonostante il malumore della piazza granata che si sentì tradita dal suo condottiero.

Nella scorsa estate gli azzurri hanno ribussato alle porte di Cairo, per assicurarsi Milinkovic Savic. Il portiere serbo è stato fortemente corteggiato dal tecnico leccese affinché i partenopei potessero contare su due portieri di enorme spessore.

Ngonge e Simeone hanno invece fatto il percorso inverso. Freschi vincitori di uno scudetto a Napoli che non li ha mai visti del tutto protagonisti, sono ormai divenuti dei perni fondamentali della squadra granata. Nell’ultimo anno a Napoli i due anche in termini realizzativi hanno dato poco con soli 4 gol realizzati, (2 Simeone vs Bologna e Lazio) (2 Ngonge vs Palermo).

Ngonge e Simeone: tanta voglia di rivalsa

I due nuovi calciatori del Toro hanno finalmente trovato la giusta squadra che punti fortemente sul loro operato. Giovanni è già a quota due reti in stagione, che hanno contribuito a portare ben 4 dei 5 punti raccolti dai granata in stagione.

Cyril, anche lui già a segno nella sconfitta di Parma, sta finalmente giocando con continuità in un club e con un allenatore che ne stanno esaltando le doti.

Torino-Napoli sarà una sfida assai affascinante dove scenderanno in campo anche i sentimenti di chi come Buongiorno e Simeone hanno fatto la storia di un club che affronteranno da avversari.