Smantellata la “centrale operativa” delle truffe agli anziani a Napoli e in Provincia: 8 arresti

dei Carabinieri

Smantellata una vera e propria centrale operativa delle truffe agli anziani, attiva su tutto il territorio nazionale. I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito, tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone, tre delle quali donne, gravemente indiziate dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e calunnia.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, prevede la custodia cautelare in carcere per tre indagati, mentre per gli altri cinque sono stati disposti gli arresti domiciliari. Due degli arrestati, insieme a un terzo indagato, risultano inoltre indagati a piede libero per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, frodi informatiche e reati di riciclaggio.

L’indagine nasce dalla denuncia presentata il 9 novembre 2023 da una delle stesse indagate, che aveva riferito di essere stata sequestrata e costretta a effettuare prelievi e vaglia postali per un totale di 48mila euro. Le successive verifiche hanno però accertato che quella somma era provento di una frode informatica ai danni di un cittadino romano, facendo emergere una falsa ricostruzione dei fatti e il reato di calunnia.

Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e un’articolata attività di intercettazione – estesa anche a utenze utilizzate da soggetti detenuti – gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di una struttura organizzata che impartiva istruzioni operative ai cosiddetti “galoppini”. Questi ultimi avevano il compito di recuperare denaro, gioielli e preziosi direttamente presso le abitazioni delle vittime, in prevalenza anziani.

Nel corso delle indagini sono stati recuperati monili in oro e preziosi sottratti a un’anziana di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, e sono state acquisite prove relative a un’ulteriore truffa ai danni di una donna residente a Candelo, nel Biellese. Proprio in quest’ultimo episodio, risalente al giugno 2024, un cittadino napoletano era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri locali.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma sul fenomeno delle truffe agli anziani, un’emergenza criminale diffusa e spesso gestita da organizzazioni strutturate che operano su scala nazionale.