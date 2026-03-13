PUBBLICITÀ
HomeCronacaSmartphone e droga nascosti nelle docce, detenuto nei guai a Poggioreale
CronacaCronaca locale

Smartphone e droga nascosti nelle docce, detenuto nei guai a Poggioreale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Smartphone e droga nascosti nelle docce, detenuto nei guai a Poggioreale
Smartphone e droga nascosti nelle docce, detenuto nei guai a Poggioreale
PUBBLICITÀ

Un detenuto è stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria nelle docce di un padiglione del carcere di Poggioreale, a Napoli, dove aveva trasferito cellulari e droga giunti con un drone poi riuscito ad allontanarsi. All’interno di una busta gli agenti hanno trovato tre smartphone di nuova generazione e due panetti di droga con peso di 150 grammi: l’uomo è stato bloccato e il carico, pronto per essere smerciato agli altri detenuti, sequestrato. Per il presidente e il segretario del sindacato Uspp, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, quest’ultimo episodio conferma che è in atto “una vera e propria guerra tecnologica quotidiana nelle carceri, a causa dell’uso dei droni. Una realtà complessa per la polizia penitenziaria che deve fare i conti con consegne sempre più precise ed efficaci supportate dall’hi-tech”.

L’Uspp esprime “soddisfazione per la brillante operazione, che dimostra la professionalità della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale, in grado di garantire spirito di abnegazione e un ambiente detentivo sicuro e legale”. Nel contempo, però, sottolinea che nelle carceri, con la criminalità che ormai usa con dimestichezza i corrieri volanti, “l’introduzione di droga e cellulari ha fatto registrare un cambio di passo”. Per questo motivo il sindacato chiede “con urgenza” di dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati capaci di fronteggiare le minacce tecnologiche, “come i sistemi anti droni o gli jammer, gli inibitori di segnale”.

PUBBLICITÀ

“A Poggioreale, nonostante il deficit di organico che si attesta sulle 150 unità, la polizia penitenziaria riesce solo con sacrificio a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”, concludono i due sindacalisti.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati