Parla la moglie tradita con la profuga ucraina: “Mi ha fregato il marito, si è presa quello che voleva”

Da rifugiata in Inghilterra a compagna di vita dell’uomo, sposato e padre, che l’ha ospitata. Il tutto in dieci giorni. È il destino di Sofia Karkadym, 22enne di Leopoli accolta a Bradford da Tony Garnett, 29enne guardia giurata. Il giovane, mosso da un motivato senso civico, aveva aderito a un progetto inglese di accoglienza per dare un tetto a chi scappava dalla guerra in Ucraina. Garnett, di fatto, è diventato lo sponsor di Sofiia, il suo garante davanti alle autorità. Peccato che nel breve volgere di pochi giorni tra i due sia scoccata la scintilla. E lui ha lasciato la compagna Lorna e i figli per rifarsi una vita con Sofia. Ovviamente tutti i tabloid britannici si sono fiondati sulla storia.

“Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei”, ha detto Garnett al Daily Mail. Sofia ha ammesso di avere avuto un debole per Tony non appena l’ha visto in Inghilterra. E lui, stavolta a The Sun ricorda: “Tutto è iniziato con la semplice intenzione di fare del bene, aiutando chi soffre in Ucraina uomo o donna che fosse”.

Lorna ha voluto dire la sua. La moglie di Tony Garnnet, si è confidata al The Sun dopo che il marito è scappato con la rifugiata ucraina che avevano accolto in casa. La loro storia è diventata di dominio pubblico e Lorna non si era ancora mai espressa al riguardo. Fino ad ora. La donna, con l’intenzione di fare del bene per una rifugiata di guerra, è stata lei stessa vittima di una brutta vicenda che le ha sconvolto la vita.

“L’ho aiutata in un momento di disperato bisogno, e lei mi ha ripagato così. Ha messo gli occhi su di lui subito, e si è presa quello che voleva. Non le interessava la devastazione che si è lasciata alle spalle. Tutto quello che conoscevo si è stravolto nel giro di due settimane” ha dichiarato al The Sun. Lorna ha poi spiegato che l’intenzione iniziale della coppia era quella di mettere un tetto sopra la testa a qualcuno in difficoltà: “All’inizio avevo delle riserve. Chi non ce le avrebbe? Stavamo portando un estraneo a vivere con noi. È una decisione importante da prendere e lui ha voluto farlo, nonostante i miei dubbi”.

Ora il marito e la nuova compagna ucraina, Sofiia Karkadym, sembrano essere una coppia più innamorata che mai e stanno addirittura cercando casa insieme. “È la storia della nostra vita. La gente parlerà male di noi, ma non ci importa” ha dichiarato Tony.