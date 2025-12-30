PUBBLICITÀ
HomeCronacaSoldi ricaricati a Melito e spesi a Madrid: la rotta del denaro...
CronacaCronaca locale

Soldi ricaricati a Melito e spesi a Madrid: la rotta del denaro del clan

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
amato pagano melito
PUBBLICITÀ

Il denaro viene caricato a Melito di Napoli e speso a Madrid. È la traiettoria ricostruita dagli investigatori analizzando i movimenti della carta PostePay Evolution riconducibile a Luigi Diano.

Dopo le prime ricariche da 3.000 e 5.000 euro effettuate presso l’ufficio postale, la carta viene utilizzata quasi immediatamente in Spagna: biglietti aerei, spese al supermercato Carrefour e una lunga serie di pagamenti POS nella capitale iberica. Un uso sistematico che, secondo l’accusa, dimostra come la carta fosse lo strumento operativo per sostenere la permanenza all’estero e avviare investimenti lontano dall’Italia.

PUBBLICITÀ

Particolarmente rilevanti alcune conversazioni in cui Giulia Barra racconta di essere stata richiamata allo sportello per presunti profili di “autoriciclaggio”, segno che le movimentazioni avevano già attirato attenzioni sospette. Nonostante ciò, i versamenti sarebbero proseguiti fino all’arresto di Diano, avvenuto il 16 novembre 2024.

Per gli inquirenti, la Spagna rappresenta una seconda base logistica e finanziaria del clan, scelta strategicamente per reinvestire capitali di provenienza illecita.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati