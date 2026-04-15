Sorpresi a fare sesso vicino la stazione, multa da 10mila euro

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Sono stati sorpresi a compiere atti osceni in luogo pubblico in pieno giorno, nei pressi della stazione ferroviaria di Montebelluna. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa, attorno alle 12.30, ed è stato interrotto dall’intervento di una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio di controllo del territorio come riporta il sito Dolomiti. Gli agenti, durante la perlustrazione, hanno notato la presenza della coppia e sono intervenuti. Subito i due sono accompagnati presso il comando della polizia locale di via Zecchinel per essere identificati.

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Una volta accertate le generalità, è stata contestata la violazione delle norme in materia di atti osceni in luogo pubblico: comminata una sanzione amministrativa pari a 10mila euro. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e presidio del territorio svolte dalla polizia locale, con particolare attenzione alle aree sensibili e di maggiore frequentazione.

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Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, che ha espresso un ringraziamento agli operatori per l’attività svolta. “Ringrazio la squadra della polizia locale coordinata dal commissario Paolo Scarpa per il lavoro quotidiano e capillare sul territorio”.