Sorpreso con 5 chili di hashish a Marigliano, spedito ai domiciliari

Il GIP del Tribunale di Nola Fortuna Basile ha disposto gli arresti domiciliari per G.B., difeso dall’avvocato Giuseppe Milazzo.

Il 49enne di Barra è stato arrestato martedì pomeriggio dalla Polizia Stradale di Nola, all’altezza di Marigliano, mentre a bordo della sua auto trasportava 49 panetti di fumo occultati nella parte posteriore all’interno di un borsone.

Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia in carcere, il giudice, invece, condividendo le richieste della difesa ha applicato gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Barra (senza braccialetto elettronico), dove l’uomo ha potuto trascorrere le feste di Natale insieme alla sua famiglia.