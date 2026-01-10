PUBBLICITÀ
Sorpreso mentre lancia droga oltre il muro di cinta del carcere, arrestato ad Aversa

E’ stato sorpreso mentre lanciava pacchetti contenenti droga oltre il muro di cinta del carcere, in prossimità delle zone riservate al passeggio: è successo ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno arrestato un uomo e sequestrato 500 grammi di hashish.

L’arrestato è stato chiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. A rendere noto l’episodio è l’Uspp con il segretario provinciale Angelo Palumbo che si complimenta con i colleghi “per la brillante operazione” messa a segno “a dispetto della cronica carenza d’organico: la polizia penitenziaria, con grande spirito di sacrificio, riesce a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”.

Per Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, rispettivamente segretario regionale e presiente dell’Uspp l’arresto dimostra che la polizia penitenziaria “è un corpo serio e professionale dello Stato, in grado di garantire con spirito di abnegazione, un ambiente sicuro e legale, intercettando e neutralizzando i continui tentativi di intrusione di droga all’interno degli istituti di pena”.

