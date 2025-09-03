Deruba corrieri e autisti, arrestato un 42enne di Torre Annunziata

PUBBLICITÀ

I carabinieri hanno intensificato i controlli e stanno analizzando le decine di immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nel centro cittadino per raccogliere prove che avrebbero incastrato un 42enne di Torre di Annunziata.

Solo ad agosto, infatti, sono stati segnalati 8 furti ad altrettanti corrieri e autisti nella zona centrale di Sorrento. Furti sui veicoli dei corrieri che effettuano consegne di generi alimentari ma non solo ai vari esercenti della zona ma anche furti sui veicoli NCC.

Le indagini hanno evidenziato che tutti i reati avevano elementi in comune, sia nella tempistica, sia negli esiti finali, facendo presumere l’esistenza di un unico autore.

In sostanza il ladro arrivava a Sorrento con il treno o gli autobus dell’Eav per poi sparire con gli stessi mezzi una volta finito il “lavoro”. L’accelerata alle indagini dopo due furti commessi il 22 e il 23 agosto quando i carabinieri individuano l’uomo e ricostruiscono il percorso.

La denuncia della vittima a Sorrento

All’alba l’ennesima vittima – un’autista NCC – che si è presentato nella stazione dei Carabinieri di Sorrento. Poco prima ignoti avevano rubato il suo borsello con all’interno le carte di credito e qualcuno stava effettuando dei prelievi all‘Atm di corso Italia. La gazzella raggiunge lo sportello bancomat e bloccano poco distante un individuo.

Si tratta del già noto alle forze dell’ordine, 42enne di Torre Annunziata. Perquisito, l’uomo viene trovato in possesso di 5 carte di credito appena rubate e di 900 euro che lo stesso 42enne ammetterà di aver prelevato. Nelle tasche dell’uomo anche un coltello e la tipica chiavetta per estrarre le sim dagli smartphone.

L’uomo è stato arrestato in flagranza solo per l’ultimo episodio e dovrà rispondere di furto e utilizzo fraudolento di carte di credito. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario.

Per gli altri reati le indagini proseguono.