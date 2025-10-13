PUBBLICITÀ
Sospesa la chiusura anticipata della metro Linea 1, le corse dei treni tornano regolari

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Nessuna chiusura anticipata per la metro Linea 1 nei giorni 14, 15 e 16 ottobre. L’ANM ha comunicato sui propri canali ufficiali che gli orari ridotti inizialmente previsti per consentire le prove tecniche alla nuova stazione “Tribunale” non saranno applicati.

Le corse seguiranno dunque il normale orario di servizio: ultima partenza da Piscinola alle 22:30 e ultima dal Centro Direzionale alle 23:00. Le prove per la nuova fermata – progettata da Mario Botta e destinata a diventare un nodo strategico della Linea 1 – proseguono comunque regolarmente, in vista dell’apertura ufficiale prevista nelle prossime settimane.

