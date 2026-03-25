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Sospeso noto locale a Pompei, era stato trasformato in una discoteca abusiva

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Sospeso noto locale a Pompei, era stato trasformato in una discoteca abusiva
Sospeso noto locale a Pompei, era stato trasformato in una discoteca abusiva
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Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Pompei, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale di Pompei nell’area di maggiore afflusso della “movida”.

Sospeso noto locale a Pompei, era stato trasformato in una discoteca abusiva

In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti del locale Commissariato unitamente al personale della Polizia Locale ed ai Vigili del Fuoco, erano intervenuti presso l’attività commerciale in questione constatando un illecito intrattenimento musicale e danzante, con diffusione sonora ad elevata intensità, in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, con grave compromissione delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica.

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Gli operatori avevano accertato ulteriori e più gravi violazioni essendo stata riscontrata la presenza di numerose persone all’interno del locale di ridotte dimensioni, che era, tra l’altro, sprovvisto di un’uscita di sicurezza fruibile in quanto ostruita dal palco e dall’impianto luci, oltre alla presenza di diverso materiale combustibile privo di certificazione e la mancanza della SCIA antincendio.

Inoltre, personale ASL ha rilevato diverse difformità relative alle condizioni di sicurezza igienico sanitarie.

Infine, gli operatori hanno, altresì, accertato che all’interno del locale venivano somministrati alcolici oltre le ore 24:00 e l’assenza di una tabella alcolimetrica e di etilometro.

Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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