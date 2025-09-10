PUBBLICITÀ
Sostanze cancerogene nel gel per le unghie, maxi sequestro nel Napoletano

Gianluca Spina
È stata rilevata la presenza di una sostanza di recente vietata dall’Unione Europea in quanto cancerogena, mutagena e reprotossica (cioè capace di produrre effetti negativi sulla capacità riproduttiva di uomini e donne o alterare lo sviluppo del feto), nelle 800 confezioni di gel semipermanente sequestrate dai carabinieri Nas nel Napoletano.

I militari del nucleo antisofisticazioni e sanità partenopei (coordinati dal comandante Alessandro Cisternino) stanno effettuando controlli mirati finalizzati a garantire la salute pubblica e il gel contenente Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) è stato trovato tra i prodotti in vendita in un negozio il cui titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Il valore del gel semipermanente per unghie sequestrato è di circa 6mila euro.

