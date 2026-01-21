Spacciavano fuori al Municipio di Caivano, bloccati nella Panda

PUBBLICITÀ

Un carabiniere della locale compagnia, libero dal servizio, nota due ragazzi a bordo di una fiat Panda nei pressi del Municipio di Caivano. L’utilitaria accosta e si avvicina a un terzo ragazzo che sta rovistando all’interno di un cestino per i rifiuti. Gli dicono di muoversi ma poi notano il carabiniere che nonostante indossi abiti civili non passa inosservato agli occhi dei due.

La panda scappa, il terzo fugge. Nel cestino 91 grammi di cocaina. Il Carabiniere allerta la centrale operativa e i militari della stazione di Caivano avviano le indagini. Vengono subito analizzate le immagini del sofisticato sistema di videosorveglianza del Comune e la Fiat Panda viene vista in “diretta” mentre corre tra le vie del centro. I carabinieri sono in contatto diretto con chi guarda le immagini e agganciano l’utilitaria.

PUBBLICITÀ

In auto ci sono il 33enne Antonio Serrao e il 24 Carmine Junior Squaglione. Il primo è di Caivano mentre il più giovane è di Crispano. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due vengono arrestati e trasferiti in carcere. Sequestrata anche la somma di 755 euro ritenuti provento del reato. E’ caccia al complice.