Spaccio di droga con il walkie talkie, due arresti a Giugliano

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Il business plan di un uomo e una donna. Consegne e vendite di droga coordinate con i walkie talkie. Arrestati dai Carabinieri

Un business plan anche nello spaccio. Dalla logistica alla consegna, fino alla contabilità. Erano organizzati come una piccola azienda il 45enne Francesco Roma e una 32enne di Varcaturo incensurata. Il cuore degli affari è la droga, stoccata nell’abitazione della donna, incensurata e quindi insospettabile. A lui il compito di coordinare l’approvvigionamento e la vendita. Tutto senza utilizzare telefoni, facilmente preda delle indagini delle forze dell’ordine. Nell’appartamento della 32enne 1 chilo e mezzo di cocaina, 6 circa di hashish, 700 grammi di marijuana, una pistola con matricola abrasa e centinaia di proiettili.

Nell’elenco anche un walkie talkie. L’altra portatile era nelle mani del 45enne.

Grazie alle comunicazioni via radio, l’uomo ordinava la droga necessaria sulla base delle richieste dei clienti al dettaglio

La donna, in qualche modo, si occupava di pesarla e consegnarla al “front office”. Tutto senza passare da cellulari e reti internet.

I carabinieri hanno scoperto il trucco e arrestato entrambi. Sono entrambi in carcere, risponderanno di detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.