Due persone sono state arrestate dalla polizia nel corso di due distinte operazioni antidroga a San Cipriano d’Aversa e Aversa.

Spaccio di droga fuori la pizzeria, giovanissimo in manette nell’Agro Aversano

Nel dettaglio, tra sabato e domenica, gli agenti del commissariato di Casal di Principe hanno notato un’auto sospetta che sostava, oltre l’orario di chiusura, all’interno del parcheggio di una pizzeria di San Cipriano d’Aversa. Così i poliziotti si sono avvicinati ai due passeggeri che hanno mostrato particolare insofferenza al controllo. Un atteggiamento che ha spinto gli agenti ad approfondire le verifiche con le perquisizioni personali e veicolari.

L’intuizione investigativa ha dato i suoi risultati. Un 18enne, originario del casertano, è stato trovato in possesso di 40 involucri contenenti hashish e della somma in contanti di 800 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Considerata l’entità della sostanza rinvenuta, i poliziotti hanno eseguito anche una perquisizione presso l’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti altri cento grammi circa di sostanza stupefacente e un’ulteriore somma di 1200 euro in contanti, tutto debitamente sequestrato. Il giovane è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’amico che era con lui, invece, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti in quanto trovato in possesso di un involucro di hashish nascosto nel giubbino.

La seconda operazione

In un’altra operazione, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, a seguito di alcuni accertamenti investigativi, hanno effettuato una perquisizione nei confronti di un 43enne che è stato trovato in possesso di 8 dosi di hashish dal peso complessivo di 12 grammi, nonché materiale per il taglio e confezionamento.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.