Spaccio di droga fuori la pizzeria, giovanissimo in manette nell’Agro Aversano

Di Nicola Avolio
Due persone sono state arrestate dalla polizia nel corso di due distinte operazioni antidroga a San Cipriano d’Aversa e Aversa.

Nel dettaglio, tra sabato e domenica, gli agenti del commissariato di Casal di Principe hanno notato un’auto sospetta che sostava, oltre l’orario di chiusura, all’interno del parcheggio di una pizzeria di San Cipriano d’Aversa. Così i poliziotti si sono avvicinati ai due passeggeri che hanno mostrato particolare insofferenza al controllo. Un atteggiamento che ha spinto gli agenti ad approfondire le verifiche con le perquisizioni personali e veicolari.

L’intuizione investigativa ha dato i suoi risultati. Un 18enne, originario del casertano, è stato trovato in possesso di 40 involucri contenenti hashish e della somma in contanti di 800 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Considerata l’entità della sostanza rinvenuta, i poliziotti hanno eseguito anche una perquisizione presso l’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti altri cento grammi circa di sostanza stupefacente e un’ulteriore somma di 1200 euro in contanti, tutto debitamente sequestrato. Il giovane è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’amico che era con lui, invece, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti in quanto trovato in possesso di un involucro di hashish nascosto nel giubbino.

La seconda operazione

In un’altra operazione, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, a seguito di alcuni accertamenti investigativi, hanno effettuato una perquisizione nei confronti di un 43enne che è stato trovato in possesso di 8 dosi di hashish dal peso complessivo di 12 grammi, nonché materiale per il taglio e confezionamento.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

