Spaccio nel parco a Scampia, arrestato un 31enne di Villaricca

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Nel primo pomeriggio sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Villaricca per detenzione illecita di sostanza stupefacenti.
In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Labriola, hanno notato un’auto con a bordo due soggetti che, dopo essere entrati in un parco condominiale, ne sono usciti frettolosamente.
Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti li hanno fermati poco distante, in via Galimberti, trovando il 31enne in possesso di una busta e 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 110 grammi; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

