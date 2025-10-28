PUBBLICITÀ

Ha perso il lavoro e questo è l’unico modo per sbarcare il lunario. Lo ammette quasi mortificato il 53enne originario di Castellammare di Stabia, arrestato ieri sera dai Carabinieri.

“Spaccio perché ho perso il lavoro”, pusher finisce in manette nel Napoletano

Incensurato, l’uomo è stato notato dai militari della stazione di Sant’Agnello in Piazza Matteotti, davanti alla fermata della Circumvesuviana. Camminava verso un gruppo di tossicodipendenti e si è reso conto di essere seguito da due uniformi solo quando i suoi clienti si sono dileguati.

PUBBLICITÀ

Addosso nascondeva 6 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate. Quando i militari l’hanno perquisito, ha ammesso di essere stato licenziato da circa un mese e di essere in difficoltà economiche. Quella vendita gli avrebbe consentito di guadagnare qualcosa.

Ora ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.