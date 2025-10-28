PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Spaccio perché ho perso il lavoro", pusher finisce in manette nel Napoletano
CronacaCronaca locale

“Spaccio perché ho perso il lavoro”, pusher finisce in manette nel Napoletano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
"Spaccio perché ho perso il lavoro", pusher finisce in manette nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Ha perso il lavoro e questo è l’unico modo per sbarcare il lunario. Lo ammette quasi mortificato il 53enne originario di Castellammare di Stabia, arrestato ieri sera dai Carabinieri.

“Spaccio perché ho perso il lavoro”, pusher finisce in manette nel Napoletano

Incensurato, l’uomo è stato notato dai militari della stazione di Sant’Agnello in Piazza Matteotti, davanti alla fermata della Circumvesuviana. Camminava verso un gruppo di tossicodipendenti e si è reso conto di essere seguito da due uniformi solo quando i suoi clienti si sono dileguati.

PUBBLICITÀ

Addosso nascondeva 6 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate. Quando i militari l’hanno perquisito, ha ammesso di essere stato licenziato da circa un mese e di essere in difficoltà economiche. Quella vendita gli avrebbe consentito di guadagnare qualcosa.
Ora ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati