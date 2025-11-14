Spaccio tra Mugnano, Villaricca e Afragola: presi 3 pusher

PUBBLICITÀ

Da Ercolano a Castello di Cisterna, da Ischia fino a Sant’Anastasia. E poi Afragola, Villaricca e Mugnano. Luoghi lontani solo sulla carta, legati da un filo invisibile. Quello che i carabinieri del comando provinciale di Napoli tendono quotidianamente per contrastare il traffico di droga. Un lavoro capillare che si sviluppa nei rioni popolari ma anche in strada, tra controlli dinamici e appostamenti. Le ultime 12 ore restituiscono la pesa di quest’impegno con 9 arresti e sequestri importanti.

Carico rilevante quello trovato dai Carabinieri di Afragola nell’appartamento di Filomena Caropreso Del Prete, 32enne già nota alle forze dell’ordine. In casa 290 grammi di hashish, 330 di marijuana e 31 di cocaina con 5 bilance di precisione per pesare e dosare la droga. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Stessa sorte e stessa misura per Daniele Abbaticchio, 41enne napoletano.

Bloccato in strada a Villaricca, è stato trovato in possesso di 23 dosi tra cocaina e crack. E poi denaro contante sufficiente per immaginare una vivace attività di spaccio.

Nella città di Mugnano, nei guai ci è finito il 22enne Antonio Gioia.

E’ stato controllato mentre era in auto: 10 grammi di cocaina e 3 circa di hashish gli sono costati le manette. Sequestrati anche 160 euro di origine verosimilmente illecita.