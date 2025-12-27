Spara all’auto della ex nel giorno di Natale, arrestato 32enne a Ponticelli

PUBBLICITÀ
Di Nicola Avolio
Quattro colpi di pistola esplosi contro l’automobile dell’ex compagna. Così un 32enne ha deciso di festeggiare il Natale.

La donna, 25 anni, ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando di anni di persecuzioni e minacce. È accaduto a Ponticelli.

Intorno alle 17 del 25 dicembre sono stati avvertiti alcuni spari. La vittima ha controllato le immagini del sistema di videosorveglianza e ha individuato l’ex, come autore del raid ai danni della sua vettura. Quindi, la chiamata alle forze dell’ordine.

Tra i due c’è stata una storia di cinque anni dalla quale sono nati due figli, 3 anni e 18 mesi. Quando sono giunti sul posto, i militari hanno trovato quattro bossoli e due fori sul cofano. Dell’uomo nessuna traccia. In caserma, la 25enne ha raccontato di quasi due anni azioni persecutorie. Anche nei giorni precedenti al Natale aveva ricevuto da profilo social fake minacce di possibili danneggiamenti dell’automobile.

Dagli accertamenti dei militari è emerso che nei confronti dell’uomo risultano numerosi precedenti per atti persecutori e minacce. A suo carico c’è anche un divieto di avvicinamento alla donna e ai figli minori. È partita, così, la caccia all’uomo, con l’autorità giudiziaria che ha disposto l’arresto in flagranza differita con misura cautelare in carcere. Il 32enne, però, risulta irreperibile. A casa non viene trovato.

Le ricerche sono proseguite anche il 26 dicembre, mentre la donna è stata ascoltata nuovamente: sono emerse nuove aggressioni mai denunciate prima. Un clima di terrore camorristico dove l’unico diritto era di stare in silenzio. In tarda mattinata l’uomo viene rintracciato e catturato nella sua abitazione.

Durante la perquisizione vengono rivenuti e sequestrati indumenti compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso nei filmati. Il 32enne è stato arrestato per atti persecutori per poi essere trasferito in carcere.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

