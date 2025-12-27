PUBBLICITÀ

Quattro colpi di pistola esplosi contro l’automobile dell’ex compagna. Così un 32enne ha deciso di festeggiare il Natale.

La donna, 25 anni, ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando di anni di persecuzioni e minacce. È accaduto a Ponticelli.

PUBBLICITÀ

Spara all’auto della ex nel giorno di Natale, arrestato 32enne a Ponticelli

Intorno alle 17 del 25 dicembre sono stati avvertiti alcuni spari. La vittima ha controllato le immagini del sistema di videosorveglianza e ha individuato l’ex, come autore del raid ai danni della sua vettura. Quindi, la chiamata alle forze dell’ordine.

Tra i due c’è stata una storia di cinque anni dalla quale sono nati due figli, 3 anni e 18 mesi. Quando sono giunti sul posto, i militari hanno trovato quattro bossoli e due fori sul cofano. Dell’uomo nessuna traccia. In caserma, la 25enne ha raccontato di quasi due anni azioni persecutorie. Anche nei giorni precedenti al Natale aveva ricevuto da profilo social fake minacce di possibili danneggiamenti dell’automobile.

Dagli accertamenti dei militari è emerso che nei confronti dell’uomo risultano numerosi precedenti per atti persecutori e minacce. A suo carico c’è anche un divieto di avvicinamento alla donna e ai figli minori. È partita, così, la caccia all’uomo, con l’autorità giudiziaria che ha disposto l’arresto in flagranza differita con misura cautelare in carcere. Il 32enne, però, risulta irreperibile. A casa non viene trovato.

Le ricerche sono proseguite anche il 26 dicembre, mentre la donna è stata ascoltata nuovamente: sono emerse nuove aggressioni mai denunciate prima. Un clima di terrore camorristico dove l’unico diritto era di stare in silenzio. In tarda mattinata l’uomo viene rintracciato e catturato nella sua abitazione.

Durante la perquisizione vengono rivenuti e sequestrati indumenti compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso nei filmati. Il 32enne è stato arrestato per atti persecutori per poi essere trasferito in carcere.