Spara una batteria fuochi in stile ‘Gomorra’, denunciata una 20enne in Calabria

Nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore, tesi ad intensificare i controlli sul territorio, personale dipendente dall’ufficio U.P.G. e S.P.- Squadra Volanti della Questura di Crotone, ha denunciato in stato di libertà una donna crotonese di 20 anni, P.M.F., accusata del reato di accensione ed esplosioni pericolose.

Grazie a mirati servizi di controllo e ad una costante attività di monitoraggio delle vie cittadine disposti dal Questore della provincia di Crotone Renato PANVINO, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti con celerità nel quartiere Acquabona appena erano stati accesi i giochi pirici, riuscendo ad individuare la responsabile che si stava per allontanare dalla batteria esplodente nel cuore della notte.

La donna è stata prontamente fermata, identificata e deferita all’autorità giudiziaria in quanto responsabile del reato di accensione di fuochi pirotecnici e disturbo della quiete pubblica, mentre il materiale esplodente è stato sottoposto al vincolo del sequestro. La responsabile dell’episodio ha acceso la batteria di fuochi, non curante del pericolo che avrebbe potuto arrecare alla sicurezza pubblica vista la presenza dei residenti e di numerosi veicoli parcati.

Il fenomeno dell’accensione dei fuochi pirotecnici da parte degli autori appare una simulazione della serie tv Gomorra con finalità diverse da quelle che solitamente accompagnano la loro esplosione come in occasione di festeggiamenti di compleanni, battesimi, lauree: ovvero per segnalare l’arrivo di droga.

I servizi di controllo predisposti hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

identificate 495 persone, di cui 11 extracomunitari, di cui 84 con precedenti penali e pregiudizi di Polizia;

controllati 227 veicoli;

denunciata 1 persona all’Autorità Giudiziaria;

segnalate 3 persone al Prefetto della provincia di Crotone in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato segue con particolare attenzione il fenomeno dello spaccio degli stupefacenti nelle aree frequentate dalla “movida” e delle discoteche ponendo attività mirate volte al contrasto.