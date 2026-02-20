PUBBLICITÀ
Sparano 21 colpi contro un segnale stradale a Napoli, mistero sui bossoli

Ieri sera alle ore 22:30 i carabinieri intervengono a via Salita dello Scudillo all’altezza del civico per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avrebbero sparato alcuni colpi verso il cartello segnaletico – precisamente un tabellone stradale del comune di Napoli che delimita un’area interdetta al passaggio pedonale – per poi allontanarsi.

A terra nessun bossolo rinvenuto. Sul cartello stradale 21 fori. Indagini i corso da parte dei carabinieri della compagnia Stella. Da comprendere anche se alcuni dei fori siano antecedenti.

