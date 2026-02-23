Sparatoria in centro a Castellammare di Stabia, beccato il responsabile

PUBBLICITÀ

Dopo la la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via de Turris a Castellammare di Stabia e il rinvenimento di un bossolo, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno avviato immediatamente le indagini.

Identificato il verosimile autore. Si tratta del titolare dell’attività commerciale “Mister Gelo” in piazzetta Quartuccio n. 16, Francesco Assante, 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

PUBBLICITÀ

I militari hanno rinvenuto all’interno dell’attività commerciale due colpi inesplosi. La perquisizione è stata estesa nel box di pertinenza dell’uomo e lì i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 9×19 con matricola punzonata verosimilmente utilizzata poco prima.

Rinvenuto, inoltre, un foro di proiettile in una auto parcheggiata nei pressi del predetto negozio. Motivo del gesto ancora in corso di accertamento.

L’uomo sarà trasferito in carcere.