Spari a Giugliano, 18enne ferito alla rotonda di Varcaturo da colpi di pistola

Si chiama Gennaro Ramondino, piccoli precedenti classe 2004, il ragazzo ferito da un colpo di pistola l’altra sera a Varcaturo. I fatti sono avvenuti nei pressi della rotonda di via Ripuaria. Si cercano quattro persone che l’hanno colpito al braccio, per fortuna non è in pericolo di vita. Il 18enne si trovava in auto sulla fascia costiera di Giugliano quando all’improvviso è stato accerchiato e ferito da colpi di pistola. Uno lo ha colpito al braccio. Immediati sono partiti i soccorsi.

E’ stato portato all’ospedale Santa Maria delle Grazie, per lui una prognosi di 30 giorni. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile di Napoli. Il giovane, residente a Fuorigrotta, ha detto agli inquirenti di essere stato colpito da sconosciuti mentre era in auto nei pressi della rotonda di Varcaturo. Pare non sia stato un tentativo di rapina ma di una vendetta per qualche sgarro. Si indaga sulle ultime ore del giovane, dimesso dall’ospedale e ora a casa.