Spari alla vigilia di Pasqua a San Giovanni a Teduccio, arrestati in 2: sono vicini al clan Rinaldi

Di Redazione Internapoli
La notte del 19 aprile scorso, vigilia di Pasqua, il quartiere San Giovanni a Teduccio è stato teatro di un grave episodio di criminalità. Diversi colpi di pistola sono stati esplosi in piazza, un raid che ha subito fatto pensare a una “stesa”, tipico atto di intimidazione della camorra.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (area I, guidata dal procuratore aggiunto Sergio Amato), hanno portato nei giorni scorsi al fermo di due uomini, accusati di pubblica intimidazione con uso di armi e di detenzione e porto abusivo di armi.

Secondo quanto emerso, l’azione sarebbe collegata alla rottura della pax mafiosa che per un periodo aveva mantenuto un equilibrio tra i clan Rinaldi-Reale e D’Amico “Gennarella”.

Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato i fermi richiesti dagli inquirenti, ma ha comunque disposto il carcere per entrambi gli indagati, ritenuti vicini al clan Rinaldi.

