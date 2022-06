Spari nella notte in provincia di Napoli, 3 auto crivellate di colpi

Questa notte all’1.30 circa a Cercola i Carabinieri della locale Tenenza insieme a quelli della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti a via Aldo Moro all’altezza del civico 9 dove poco prima alcuni individui al momento ignoti esplodevano dei colpi d’arma da fuoco. Tre le auto rimaste danneggiate: 2 Fiat 500 L e 1 Nissan Juke sui cui proprietari ( due uomini e una donna residenti in tre abitazioni diverse) sono in corso accertamenti visto che al momento pare non abbiano ricevuto minacce. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ascoltando persone e acquisendo video.