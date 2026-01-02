Spara con la pistola a Capodanno, ragazzino filmato sul balcone

PUBBLICITÀ

Un ragazzino è stato filmato mentre dal balcone spara alcuni colpi di pistola, probabilmente a salve, nella notte di Capodanno a Taranto. Il video di pochi secondi riporta inoltre anche una scritta dal tono sinistro: “Buon anno a tutti tranne agli infami”.

I controlli della polizia a Taranto

Due giovani pregiudicati tarantini, di 26 e 19 anni, sono stati denunciati in stato di libertà dopo che agenti della Squadra Mobile della Questura della città jonica li hanno sorpresi nei pressi di un negozio aperto 24 ore su 24, a sparare numerosi colpi in aria con due pistole, poi risultate a salve e fedeli riproduzioni di una calibro 9 ed una calibro 8. Il fatto è avvenuto nella centralissima ed affollata via Cesare Battisti. Il gesto ha suscitato allarme notevole tra i cittadini e gli automobilisti di passaggio.

I giovani devono rispondere di spari in luogo pubblico in concorso. Le due armi ed oltre 70 proiettili sono stati sequestrati. Anche l’ultimo giorno dell’anno è stato caratterizzato da un’attività intensa ed incessante della Polizia di Stato impegnata fino alle ultime ore, poco prima dello scadere della mezzanotte, in attività di contrasto alle vendita illegale dei cosiddetti botti di Capodanno.

I Falchi della Squadra Mobile hanno raccolto indizi utili a ritenere che un noto pregiudicato tarantino di 51 anni, residente nel comprensorio di via Plinio, aveva presumibilmente avviato un’attività intensa di vendita illegale di fuochi d’artificio, stabilendo come base un bar nella zona della ‘Beni Stabili’, dove incontrava i clienti per poi spostarsi in un garage, collocato sotto gli edifici, per prelevare il materiale da vendere.